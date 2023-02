Rząd Mołdawii podał się do dymisji. Doron Recean nowym premierem

czytaj dalej

Piątek jest 352. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ukraina może otrzymać od 150 do 300 czołgów w ciągu najbliższych dwóch-trzech miesięcy - przekazał Fedir Wenisławski, deputowany rządzącej partii Sługa Narodu, przedstawiciel prezydenta w Radzie Najwyższej, członek komisji do spraw bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu. Jego zdaniem do wyzwolenia całego okupowanego terytorium Ukrainy wystarczy pięć do siedmiu brygad czołgów. Wenisławski przypomniał, że przed inwazją ukraińskie siły dysponowały przestarzałymi radzieckimi czołgami T-64 i T-72 i bardzo małą liczbą nowoczesnych czołgów. Część została uszkodzona lub zniszczona w czasie działań wojennych. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.