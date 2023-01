Rybacy znaleźli nad Dniestrem lwa. Zwierzę pochodzi z Ukrainy

Mołdawscy rybacy znaleźli w pobliżu Dniestru lwa. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że otrzymał go od dyrekcji ogrodu zoologicznego w ukraińskiej Odessie. Odnaleziony w miejscowości Palanca, w pobliżu mołdawsko-ukraińskiej granicy drapieżnik zachowywał się spokojnie podczas spotkania z ludźmi - podał portal Stiri.

Lew posiada "pana, który zabiera go na spacery"

Służby dotarły już do właściciela lwa, który twierdzi, że otrzymał go jako prezent od dyrekcji zoo w Odessie - przekazał portal. Nietypowy upominek to rzekomo podziękowanie za pomoc udzieloną ukraińskim uchodźcom.