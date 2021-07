Prorosyjskiego kursu nie będzie. Prozachodnia partia niekwestionowanym zwycięzcą

Popierająca prezydent Maię Sandu prozachodnia partia Działania i Solidarności jest zwycięzcą przedterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii. Po przeliczeniu 99,72 procent kart wyborczych ugrupowanie ma 52,68 procent głosów, co oznacza, że będzie mogło samodzielnie utworzyć rząd.

Porażkę ponieśli dotychczas dominujący w parlamencie, lecz nie mający większości socjaliści byłego prezydenta Igora Dodona, którzy do wyborów poszli z komunistami Vladimira Voronina, również byłego prezydenta kraju. Dodon to polityk prorosyjski, który kampanię budował głównie na zagrożeniu "oddania rządów w kraju siłom zewnętrznym".

Miażdżące okazało się zwycięstwo PAS wśród licznej mołdawskiej diaspory. Po przeliczeniu 96,7 procent głosów, ugrupowanie to zdobyło poza granicami kraju 86,13 proc., a socjaliści z komunistami zaledwie 2,51 procenta.

2 tysiące lokali wyborczych

Lokale do głosowania w Mołdawii były otwarte w niedzielę od godz. 7 do godz. 21 czasu miejscowego (godz. 6-20 w Polsce). Poza granicami Mołdawii zagłosowało ponad 207 tys. osób. Na terenie kraju działało w niedzielę 2 tysiące lokali wyborczych, w tym 41 przeznaczonych dla obywateli mołdawskich z separatystycznego Naddniestrza. Za granicą otwarto 150 punktów wyborczych. W sumie uprawnionych do głosowania było niemal 3,3 mln obywateli.