Proporcjonalnie, to tutaj trafiło najwięcej uchodźców. Mołdawia prosi o pomoc

- Od początku rosyjskiej agresji do Mołdawii z ogarniętej wojną Ukrainy uciekło 300 tysięcy osób. Przeliczając na liczbę mieszkańców, to Mołdawia przyjęła najwięcej uchodźców - relacjonuje Jacek Tacik, reporter "Faktów" TVN na miejscu przyglądający się temu, jak mołdawskie władze organizują pomoc. Przedstawiciele państwa liczą się z tym, że po ewentualnym ataku Rosji na Odessę, ich granicę mogą chcieć przekroczyć kolejne tysiące Ukraińców.

Będzie wsparcie

Samoloty do krajów UE, w tym do Polski

Z Mołdawii do niedzieli odlecą do czterech państw Europy, w tym do Polski, wyczarterowane samoloty z ukraińskimi uchodźcami na pokładzie - poinformował w piątek rząd w Kiszyniowie. Rząd premier Natalii Gavrility podał, że samoloty z ukraińskimi uchodźcami udadzą się również do Hiszpanii, Turcji oraz Niemiec, zabierając łącznie 1784 uchodźców.