Biały Dom: próba obalenia władz w Mołdawii nie byłaby poza zasięgiem i gotowością Putina

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby odniósł się do słów prezydent Mołdawii Mai Sandu, która stwierdziła, że Rosja ma plan obalenia prozachodnich władz kraju. - Nie możemy tego potwierdzić, lecz z pewnością nie byłoby to poza zasięgiem i gotowością Władimira Putina - stwierdził.

- To głęboko niepokojące doniesienia. Z pewnością nie wykraczają one poza granice zachowania Rosjan i absolutnie jesteśmy z mołdawskim rządem i mołdawskim narodem - oświadczył rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby podczas konferencji prasowej, odnosząc się do słów prezydent Mołdawii Mai Sandu, która stwierdziła, że Rosja ma plan obalenia prozachodnich władz kraju.