Prezydent Mołdawii Maia Sandu: istnieje duże ryzyko naruszenia naszej neutralności

- Republika Mołdawii napisała w swojej konstytucji, że jest krajem neutralnym, więc nie może to oznaczać przystąpienia do bloku wojskowego. Neutralność działa tak długo, jak inni ją szanują – oświadczyła mołdawska prezydent Maia Sandu .

- Jeśli inne kraje nie respektują naszej neutralności i mogą nas zaatakować, to musimy być gotowi do obrony. Począwszy od wojny Rosji z Ukrainą, zdajemy sobie sprawę, że ryzyko nieprzestrzegania naszej neutralności jest bardzo duże – dodała.

Je zdaniem obecnie w Naddniestrzu nie ma ryzyka zorganizowania tam przez Rosję pseudoreferendów, podobnie jak w Ukrainie. - Ale jest oczywiste, że to, co Rosja robi dzisiaj w Ukrainie, jest pogwałceniem prawa międzynarodowego i to może dotyczyć też innych krajów – powiedziała.