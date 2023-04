Premier Mateusz Morawiecki w Mołdawii: Rosja próbuje zastraszyć naród pragnący wolności

Moskwa straszy rząd w Kiszyniowie na najróżniejsze sposoby i jak zwykle próbuje zastraszyć naród pragnący wolności - mówił premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji prasowej z premierem Mołdawii Dorinem Receanem. Szef rządu przybył w czwartek do mołdawskiej stolicy, gdzie odbywa spotkania z przywódcami tego kraju.

Mateusz Morawiecki przebywa w czwartek z wizytą w Mołdawii, gdzie spotkał się z premierem Dorinem Receanem. To pierwsze oficjalne spotkanie szefów rządów obydwu państw, po zmianie mołdawskiego premiera w lutym tego roku.

Na wspólnej konferencji prasowej z Receanem polski premier wskazywał, że historia Polski i Mołdawii "splatała się" wiele razy, co skłania do tego, by oba państwa jak najbliżej ze sobą współpracowały "przy zagrożeniach, które pojawiły się wokół nas". - Dziś, w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę, (...) spotykamy się z podobnymi problemami, wyzwaniami, ryzykami i zagrożeniami - wskazywał.

Morawiecki: Moskwa straszy rząd w Kiszyniowie na najróżniejsze sposoby

Jak zaznaczył, Polska i Mołdawia starają się dostarczać pomoc dla walczącej Ukrainy. - Doskonale rozumiemy zagrożenie wojną hybrydową ze strony Rosji, szantaż gazowy, energetyczny, atak energetyczny, ruska inflacja, która jest widoczna zarówno w Mołdawii i w Polsce, to wyzwania, z którymi się mierzymy- wyliczał, dodając, że wspólnym wyzwaniem jest też rosyjska propaganda - aktywna i w Polsce, i w Mołdawii.

- Oba nasze kraje żyją w cieniu wojny już od ponad roku. Mierzymy się z konsekwencjami wojny i oba nasze narody udzielają wsparcia dla uchodźców z sąsiedniej Ukrainy. Ale nad Mołdawią dodatkowo ciąży cień rosyjskiego zagrożenia i rosyjskiego garnizonu obecnego w Naddniestrzu. To wyzwanie, z którym Mołdawia musi się dodatkowo mierzyć - zaznaczył.

Mateusz Morawiecki i Dorin Recean PAP/Rafał Guz

- Moskwa straszy rząd w Kiszyniowie na najróżniejsze sposoby (…) i jak zwykle próbuje zastraszyć naród pragnący wolności. My to doskonale w Polsce rozumiemy - powiedział Morawiecki, dodając, że "tym bardziej zatem należy docenić wysiłek pana premiera, pani prezydent i wszystkich w Mołdawii, którzy starają się w pokojowy sposób ułożyć życie ze swoimi sąsiadami i stać się częścią europejskiej rodziny narodów w sposób zinstytucjonalizowany, czyli częścią Unii Europejskiej".

- Aby Europa była bezpieczna, musimy zapewnić, by Ukraina wygrała wojnę, by Rosją ją przegrała. Mołdawia pomaga tu wszystkim krajom kochającym pokój w inicjatywach, które zmierzają do ustabilizowania sytuacji w tej części świata, ustabilizowania sytuacji w regionie - podkreślił.

Szef rządu poinformował, że podjął decyzję o "przekazaniu Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu, by zabezpieczyć mołdawskie szpitale i inne instytucje publiczne przed wyłączeniami prądu". - Również nasz narodowy przewoźnik LOT rozwija połączenia lotnicze z Mołdawią. (…) To też przyczyni się do zwiększenia szans na połączenia gospodarcze między Mołdawią a Polską - dodał.

Premier Mołdawii: chcemy wzmocnić współpracę z Polską

Premier Recean poinformował, że tematem rozmów z Morawieckim była kwestia bezpieczeństwa w regionie, wywołana przez rosyjską agresję na Ukrainie, a na agendzie spotkania była także dwustronna współpraca pomiędzy krajami.

Dziękował za wsparcie Mołdawii w zakresie technologii, która pomaga walczyć w wojnie hybrydowej. - Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy zapewnił pokój w regionie, ale również stabilność. To daje nam możliwość tworzenia spokojnego życia dla naszych obywateli i świata biznesu - mówił.

- Chciałbym docenić wkład Polski w projektach modernizacji naszego kraju - podkreślał Recean.

Jak wskazywał polityk, "Republika Mołdawii korzysta ze wsparcia fundacji polskiej 'Solidarity Fund' i z platformy 'Polish Aid', w ramach których zostało zorganizowanych i przeprowadzonych zostało około 260 projektów w zakresie rozwoju regionalnego obszarów wiejskich i rolnictwa i - co ważne - również w zakresie praworządności". - Budowa odpornych instytucji jest niezmiernie ważna, abyśmy mogli pracować na rzecz dobrobytu naszych obywateli i abyśmy tutaj, u nas, budowali Europę - dodał.

Premier Mołdawii: chcę podziękować Polsce za stałe wsparcie udzielane naszemu państwu TVN24

- Chcemy wzmocnić współpracę z Rzeczpospolitą Polską - zapowiedział Recean. - Priorytetem jest rolnictwo i transport, ale również doceniamy szeroki program współpracy w zakresie spraw wewnętrznych, obronności i ucyfrowienia, jak również bezpieczeństwa cybernetycznego - podkreślał. - Polska już znajduje się wśród 10 największych, najważniejszych krajów, jeżeli chodzi o wymianę handlową z Republiką Mołdawii - dodał i zaprosił Polaków, aby zobaczyli na miejscu, jakie są możliwości inwestycyjne w zakresie energii, rolnictwa i usług cyfrowych.

Recean poinformował, że na forum mołdawsko-polskim zostały podpisane memoranda w zakresie budowy kolei, rozszerzenia łańcuchów transportowych i odnawialnych źródeł energii.

Polityk dziękował premierowi Morawieckiemu za wysiłki na rzecz wsparcia Mołdawii w procesie integracji europejskiej. - Integracja europejska jest naszą wewnętrzną polityką. Integracja europejska oznacza budowanie instytucji takich jak w Europie, budowanie naszego codziennego życia takiego jak w Europie - podkreślał.

Autor:ft/kab

Źródło: PAP, TVN24