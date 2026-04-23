Świat

Oligarcha skazany za udział w "przekręcie stulecia"

Vlad Plahotniuc (2019)
Vladimir Plahotniuc został poddany ekstradycji w 2025 roku
Źródło: Reuters
Oligarcha i były polityk Vladimir Plahotniuc trafi do więzienia na 19 lat - zdecydował sąd w Mołdawii. 60-latek został skazany za oszustwo, które obejmowało kradzież miliarda dolarów z mołdawskiego sektora bankowego. Plahotniuc uchodził za najpotężniejszą i najbogatszą osobę w kraju, ze względu na rozległe wpływy nazywano go "lalkarzem".

Wyrok w sprawie Vladimira Plahotniuca zapadł w środę. Poza karą 19 lat więzienia sąd zobowiązał go do zapłaty państwu równowartości około 60 milionów dolarów tytułem odszkodowania - przekazał portal BBC. Plahotniuc, który nie był obecny w sądzie, wcześniej zaprzeczał zarzutom. Twierdził, że jest niewinny, a proces przeciw niemu to zemsta polityczna. Jego prawnik zapowiedział apelację.

"Przekręt stulecia"

60-letni oligarcha był w przeszłości liderem Partii Demokratycznej i najbardziej wpływowym politykiem w Mołdawii. Oskarżono go o liczne machinacje finansowe, nielegalne wzbogacenie się i pranie brudnych pieniędzy. Był główną postacią kojarzoną z "przekrętem stulecia", w ramach którego w latach 2014-2015 z mołdawskiego systemu bankowego wyprowadzono miliard dolarów, co wówczas stanowiło około 12 procent PKB kraju.

Późniejszy raport wykazał, że znaczna część tych środków trafiła do firm prorosyjskiego oligarchy Ilana Shora - przypomniał portal BBC. Mołdawska prokuratura twierdzi, że Plahotniuc wykorzystał "swoje wpływy w środowisku publicznym, politycznym, finansowym i przestępczym" do koordynowania "siatki mającej na celu uzyskanie nielegalnych korzyści".

Vladimir Plahotniuc (2025)
Vladimir Plahotniuc (2025)
Źródło: DUMITRU DORU/PAP/EPA

Co zrobił z pieniędzmi?

Plahotniuc oskarżony był o przyjęcie 39 milionów dolarów i 3,5 miliona euro z trzech banków - podał Reuters. Prokuratura poinformowała, że dysponuje danymi pokazującymi, że 60-latek wykorzystał pieniądze wyprowadzone z banków dla własnej korzyści - na zakup samolotu Embraer Legacy 650 i nieruchomości, opłacenie prawników, usług medycznych i turystycznych oraz na inwestycje bankowe.

Rozliczenie oligarchów, którzy przez lata okradali kraj i rozmontowywali mołdawską demokrację, było jednym z czołowych postulatów Partii Działania i Solidarności (PAS), założonej przez obecną prezydentkę Maię Sandu i rządzącą krajem od 2021 roku.

Ukrywał się w 22 krajach

60-letni oligarcha uchodził w przeszłości za najpotężniejszą i najbogatszą osobę w Mołdawii, a ze względu na szerokie wpływy nazywano go "lalkarzem". Przez kilka lat był deputowanym oraz pierwszym wiceprzewodniczącym parlamentu. W kraju zarzucano mu podporządkowanie sobie sądownictwa, prokuratury i znacznej części mediów.

Vladimir Plahotniuc (2019)
Vladimir Plahotniuc (2019)
Źródło: Dumitru Doru/EPA/PAP

Plahotniuc wyjechał z Mołdawii w 2019 roku po tym, jak jego partia przegrała wybory z koalicją partii opozycyjnych, w skład której wchodziła między innymi Partia Akcji i Solidarności (PAS) obecnej prezydentki. W związku z udziałem w mechanizmach korupcyjnych znajdował się na listach sankcyjnych USA i Wielkiej Brytanii.

Został zatrzymany w lipcu ubiegłego roku w Atenach po wejściu na pokład samolotu lecącego do Dubaju. Grecka policja działała na podstawie zawiadomienia Interpolu, w którym stwierdzono, że Plahotniuc posiadał 16 paszportów, w tym rumuński, meksykański i rosyjski. Od 2023 roku oligarcha ukrywał się w 22 krajach - poinformowały służby. We wrześniu ubiegłego roku został poddany ekstradycji do Mołdawii.

Tatiana Serwetnyk

Źródło: PAP, BBC, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dumitru Doru/EPA/PAP

