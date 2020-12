Protesty w Kiszyniowie. "Pozbawiają prezydenta władzy, abyśmy nie mogli walczyć z korupcją i złodziejami"

Tysiące osób domagało się w Kiszyniowie przyspieszonych wyborów parlamentarnych, wyrażając sprzeciw przeciwko obecnemu rządowi. Do udziału w wiecu wezwała prezydent elekt Maia Sandu i przywódcy kilku mołdawskich partii.

Głównym postulatem manifestujących, którzy zebrali się przed południem w centrum Kiszyniowa, jest doprowadzenie do przyspieszonych wyborów do parlamentu, który obecnie jest kontrolowany przez socjalistów prorosyjskiego Igora Dodona (formalnie nie stoi on na czele partii, gdyż pełni urząd prezydenta) w koalicji z partią Shor (założoną przez biznesmena Ilana Shora, oskarżonego o oszustwa finansowe) i deputowanymi z innych ugrupowań.