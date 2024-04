"Kreml angażuje prorosyjskie podmioty w Mołdawii, by zdestabilizować tamtejszą demokrację i społeczeństwo, nie dopuścić do wejścia Mołdawii do Unii Europejskiej, a może nawet usprawiedliwić przyszły atak hybrydowy lub konwencjonalny" - ocenia amerykański think tank w najnowszym raporcie.