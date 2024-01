ISW: Rosja może spróbować destabilizacji Mołdawii poprzez operacje pod fałszywą flagą

Wywiad ten - w ocenie ISW - jest częścią wysiłków zmierzających do przygotowania gruntu mającego na celu destabilizację Mołdawii i uzasadnienie przyszłych rosyjskich kampanii w regionie. Think tank uważa też, że środowy komunikat też jest częścią takich wysiłków Kremla.

Pretekstem do działań ma być ochrona Rosjan

Elementem operacji Kremla są twierdzenia rosyjskich władz dotyczące konieczności ochrony Rosjan i osób rosyjskojęzycznych w Naddniestrzu. Rosyjskie MSZ wezwało w środę ambasadora Mołdawii w Moskwie, aby zaprotestować przeciwko "nieprzyjaznym działaniom" tego państwa, w tym "politycznie motywowanym prześladowaniom mediów rosyjskich i rosyjskojęzycznych" oraz "przypadkom dyskryminacji obywateli rosyjskich wjeżdżających do Mołdawii". Rosyjskie MSZ zagroziło, że jeśli takie działania będą się powtarzać, "strona rosyjska zastrzega sobie prawo do podjęcia środków odwetowych".

ISW: Kreml podejmował już analogiczne próby

ISW uważa, że Kreml prawdopodobnie podejmował już analogiczne próby operacji pod fałszywą flagą w Naddniestrzu w kwietniu 2022 i lutym 2023 roku. Chodziło o to by wciągnąć ten region w wojnę, ale nie udało mu się to m.in. z uwagi na fakt, że naddniestrzańskie firmy - zwłaszcza te należące do mołdawsko-rosyjskiego biznesmena Wiktora Guszana, który skutecznie kontroluje rząd Naddniestrza i dużą część jego gospodarki - korzystały z powiązań z Zachodem i Ukrainą.