Nowy "punkt zapalny" i możliwe scenariusze. Co się dzieje w Naddniestrzu 

Rosja przeprowadziła "pod fałszywą flagą" ataki w Naddniestrzu, chcąc przygotować grunt pod dalsze działania na froncie w separatystycznym regionie. Chodzi o ataki dokonywane na Ukrainę lub destabilizację Mołdawii – twierdzą eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Zdaniem analityków w Kiszyniowie, Kreml usiłuję wciągnąć Mołdawię w inwazję zbrojną, a stawką jest przyszłość i bezpieczeństwo tego kraju. W ciągu ostatnich dwóch dni w Naddniestrzu doszło do serii "incydentów", zostało ostrzelane między innymi "ministerstwo bezpieczeństwo państwowego".

Raport amerykańskich analityków z Instytutu Badań nad Wojną (ISW) powstał po serii "incydentów", o których poinformowały samozwańcze władze w Tyraspolu, wspierane nieformalne przez Rosję. W poniedziałek naddniestrzańskie "ministerstwo bezpieczeństwo państwowego" zostało zaatakowane przy użyciu granatnika, co potwierdziły władze Mołdawii.

Następnego dnia "MSW Naddniestrza" poinformowało o dwóch eksplozjach dokonanych przy wieży radiowej w miejscowości Maiac w pobliżu granicy z Ukrainą. Samozwańcze władze w Tyraspolu przekazały również, że doszło do "ataku na jednostkę wojskową we wsi Parkany niedaleko Tyraspola".

W środę pojawiły się nowe zarzuty pod adresem Kijowa: separatystyczne władze oznajmiły, że "w pobliżu magazynów w wiosce Kołbasna doszło do strzelaniny". Drony, z których prowadzono rzekomy ostrzał, miały nadlecieć z terytorium Ukrainy.

Odnosząc się do tych wydarzeń, analitycy ISW podkreślili, że Rosja przeprowadziła "pod fałszywą flagą" ataki w Naddniestrzu, chcąc przygotować grunt pod dalsze działania na froncie w separatystycznym regionie. Chodzi między innymi o ataki dokonywane z samozwańczego regionu na Ukrainę.

"Dwa bataliony piechoty zmotoryzowanej, które Rosja nielegalnie utrzymuje w Naddniestrzu od końca zimnej wojny, nie wystarczą zapewne do przeprowadzenia groźnego ataku na Odessę, a Rosjanie nie będą raczej w stanie ich na tyle wzmocnić. Mogą jednak stanowić wsparcie ograniczonych ataków okolic Odessy, siejąc panikę i wywierając korzystny dla Rosjan efekt psychologiczny" – oceniają w najnowszym raporcie eksperci Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Zdaniem analityków, Rosja może również starać się zdestabilizować samą Mołdawię. Komentarze rosyjskich lub kontrolowanych przez Rosję urzędników sugerują, że prezydent Władimir Putin może uznać separatystyczną "Naddniestrzańską Republikę Mołdawską", podobnie jak zrobił to w przypadku tzw. donieckiej i ługańskiej republiki ludowej na Ukrainie.

Były wicepremier Mołdawii do spraw reintegracji Alexandru Flenchea uważa, że ostatnie wydarzenia w Naddniestrzu to próba wciągnięcia Mołdawii w wojnę (przeciwko Ukrainę) i szerszej destabilizacji w regionie. - Musimy zrozumieć, że stawką nie jest Naddniestrze, ale właśnie Mołdawia, jej przyszłość i jej bezpieczeństwo - powiedział w rozmowie z rozgłośnią RFI.

Generał powiedział także, że "kontrola nad południem Ukrainy to dostęp do Naddniestrza, gdzie również istnieje ucisk ludności rosyjskojęzycznej".

BBC przypomina, że po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku wielu mieszkańców Naddniestrza miało nadzieję, że "Rosja niedługo do nich dotrze". "Na terytorium nieuznawanej republiki stacjonuje około 1500 rosyjskich żołnierzy, którzy mogliby zapewnić niezakłócony przejazd rosyjskich czołgów na terytorium Mołdawii. Według oficjalnej wersji Tyraspola za zamachami w Naddniestrzu stoją ukraińscy dywersanci. Ich celem jest wciągnięcie Naddniestrza w konflikt. Szef regionu Wadim Krasnosielski nie wyjaśnił jednak, po co Ukrainie byłoby to potrzebne" - podkreśla BBC.