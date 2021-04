Rosyjska broń "w wewnątrzmołdawskiej walce o władzę". Dodon odleciał z Moskwy ze Sputnikiem V

"Kolejne 40 tysięcy dawek szczepionki zostanie dostarczonych w drugiej partii. Pomoc jest bezpłatna dzięki listowi, który Zinaida Greceanii (przewodnicząca parlamentu - red.) wysłała do rosyjskiego prezydenta, a także dzięki moim porozumieniom z Władimirem Putinem, z którym rozmawiałem na ten temat będąc jeszcze prezydentem Mołdawii" - przekazał w sobotę na portalu społecznościowym Igor Dodon, który przebywał z wizytą w Moskwie i wrócił do Kiszyniowa samolotem należącym do Ministerstwa do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji wraz ze szczepionką przeciw koronawirusowi na pokładzie.