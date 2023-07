Dwulatek utonął w basenie rozstawionym na domowym podwórku

Sąsiadka - lekarka podjęła próbę reanimacji. Chłopca nie udało się uratować

Jak informują lokalne media, ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kiedy ojciec zatrzymał się, by chwilę porozmawiać z ogrodnikiem, dwuletni Francesco sam podszedł do basenu. Musiał wspiąć się po plastikowych schodkach i wpaść do wody. Głębokość basenu wynosiła niewiele ponad metr.

Chwilę później, ojciec zaczął szukać chłopca. Znalazł go w basenie. Wyciągnął z wody i zaalarmował służby. "Krzyki rodziców usłyszała sąsiadka z naprzeciwka, która jest lekarzem. Przybiegła do ogrodu i podjęła próbę reanimacji dziecka. Niestety nie przyniosła skutku" - czytamy w artykule Il Resto del Carlino. "Nie wiemy co powiedzieć. Nie znajdujemy odpowiednich słów. Przerażająca tragedia" - powiedzieli dziennikarzowi dziadkowie dziecka, którzy w poniedziałek wieczorem przyjechali do Sant’Antonio in Mercadello.