W grudniu prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze, umożliwiające nakładanie sankcji na instytucje finansowe obsługujące transakcje wspierające rosyjski przemysł zbrojeniowy. Objęły one wówczas około 1200 osób i firm. Te sankcje, narażające banki na ryzyko odcięcia od amerykańskiego systemu finansowego, zostały obecnie rozszerzone na około 4500 podmiotów.

Jak ogłosił w komunikacie Departament Skarbu USA, chodzi o sankcje wtórne dla podmiotów, które prowadzą interesy z rosyjskimi bankami, przemysłem zbrojeniowym i innymi kluczowymi sektorami gospodarki. Dotyczy to również Chin pełniących główną rolę w omijaniu dotychczasowych restrykcji nałożonych na Kreml.

"Próba nałożenia globalnego embargo finansowego na Rosję"

Peter Harrell, były starszy dyrektor do spraw ekonomii międzynarodowej Białego Domu, powiedział agencji Reuters, że Stany Zjednoczone "zmierzają w stronę czegoś, co zaczyna wyglądać na próbę nałożenia globalnego embargo finansowego na Rosję".

W ramach tych działań Departament Skarbu USA ogłosił sankcje na elementy rosyjskiego systemu finansowego, w tym na Moskiewską Giełdę, która jest największym rosyjskim rynkiem walutowym. Giełda stwierdziła w odpowiedzi, że sankcje zmusiły ją do zaprzestania handlu dolarami i euro.

Na długiej liście podjętych działań jest rozszerzenie sankcji na największe rosyjskie banki państwowe, w tym Sbierbank, Wnieszekonombank i WTB w odniesieniu do ich wszelkich znaczących transakcji, w tym z filiami tych banków w Chinach i Indiach . Dodatkowo sankcjami objęto łącznie 300 podmiotów i osób wspierających rosyjski przemysł obronny.

Wiele z nich to chińskie firmy dostarczające towary podwójnego przeznaczenia, wysyłające części potrzebne do produkcji dronów, systemów przeciwdronowych, czy maszyny przemysłowe do wytwarzania broni, a także sieci firm pozwalających Rosji omijać dotychczasowe restrykcje.