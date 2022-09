"Trzy miliony rubli w razie śmierci na froncie". Rosyjskie firmy zachęcają pracowników, by zgłaszali się do wojska

Rosyjskie niezależne media dotarły do pracowników przedsiębiorstw, w których prowadzone są akcje zachęcające do udziału w wojnie w Ukrainie. Pracownikom i ich rodzinom oferuje się szereg korzyści, także finansowych - w razie odniesionych ran lub śmierci na froncie.

Rosyjski niezależny portal Mediazona dotarł do nagrania, które wyciekło z walnego zgromadzenia jednej z rosyjskich firm, zorganizowanego 22 sierpnia. Przedstawiciel władz przedsiębiorstwa przekonywał na nim, że pracownicy, którzy dobrowolnie zgłoszą się do udziału w wojnie, mogą liczyć na konkretne stawki: 300 tys. rubli (ok. 23 tys. zł) w razie odniesionych ran i 3 miliony rubli (ok. 235 tys. złotych) w razie śmierci na froncie. Ale to nie wszystkie potencjalne korzyści.