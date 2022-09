Rosjanie zdesperowani by uciec przed mobilizacją. Nawet 130 tys. zł za miejsce w samolocie

Rosjanie uciekają przed mobilizacją

Ci, których na to stać, uciekają również na pokładach prywatnych samolotów. Jak we wtorek informuje brytyjski "Guardian", w ostatnich dniach gwałtownie wzrosło zainteresowanie miejscami na pokładzie prywatnych odrzutowców. Zainteresowanie to dodatkowo podsycają krążące doniesienia o planowanym przez Moskwę zamknięciu wkrótce granic dla mężczyzn w wieku poborowy.

W rezultacie ceny miejsc w prywatnych samolotach nagle stały się kilka razy wyższe niż normalnie. Jak informuje "Guardian", cena pojedynczego miejsca waha się obecnie od równowartości ok. 107 tys. złotych do nawet 133 tys. złotych. Z kolei koszt wynajmu całego, ośmioosobowego odrzutowca wynosi od ok. 427 tys. do ok. 750 tys. złotych. Rosjanie uciekają przede wszystkim do tych państw, do których mogą podróżować bez wiz: Turcji, Armenii i Azerbejdżanu.