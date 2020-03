"Mogę nakazać kwarantannę 10 tysięcy osób, ale nie mogę nakazać niczego mojej córce". Młodzi nowojorczycy lekceważą epidemię

Władze stanu Nowy Jork apelują do młodych ludzi, którzy lekceważą problem związany z koronawirusem. Wezwały ich do poważnego potraktowania epidemii, w tym unikania zgromadzeń i zachowania dystansu między ludźmi. Stan odnotował gwałtowny wzrost potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. W czwartek przybyło ich o ponad 1700. Obecnie zakażonych jest tam ponad 4150.

Nagły wzrost zachorowań przypisuje się między innymi zwiększeniu zdolności do przeprowadzania testów na obecność koronowirusa. Zajmuje się tym teraz w całym stanie także kilkanaście upoważnionych do tego laboratoriów prywatnych. Do niedawna mogły to robić głównie dwie rządowe placówki.

Cuomo nie zgadza się natomiast na samo sformułowanie "shelter-in-place". Jego zdaniem może to przerazić ludzi, zwłaszcza tych, którzy nie wiedzą co to znaczy. - Wierzę, że ważne jest komunikowanie się i wierzę, że ważne są słowa. Powiedz, co masz na myśli i nie mów tego, co mogłoby zaalarmować ludzi – tłumaczył.