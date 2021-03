Buddyjscy mnisi apelują do wojskowej junty

Złożony z wysokiej rangi buddyjskich mnichów 47-osobowy komitet Sangha Maha Nayaka, znany w Mjanmie (Birmie) jako Ma Ha Na, wezwał wojsko do zaprzestania przemocy i zdecydował o wstrzymaniu swojej działalności – podał serwis Myanmar Now. Ma Ha Na zamierza ogłosić oficjalny komunikat w czwartek, po konsultacji z ministrem ds. religijnych – powiedział temu portalowi jeden z uczestników wtorkowego spotkania Komitetu.

Protesty w Mjanmie

Demokratycznie wybrani posłowie rozwiązanego przez juntę parlamentu, w większości z NLD, wzywają mieszkańców różnorodnego etnicznie kraju do stawienia zjednoczonego oporu wobec armii. Zapowiedzieli, że dążące do autonomii bojówki etniczne, które walczą o demokrację, nie będą zaliczane do grup terrorystycznych - podała agencja Reutera. O zakończenie rozlewu krwi w Mjamnie apelował w środę również papież Franciszek. Nawiązując do słynnego zdjęcia zakonnicy klęczącej przed policjantami, podkreślił: - Ja też przyklękam na ulicach Mjanmy i mówię: niech ustanie przemoc.