"Była najodważniejsza, dowodziła wszystkimi na linii frontu". Angel zginęła, junta rozkopała jej grób i zalała cementem

4 marca w Mandalaj została pochowana 19-letnia Ma Kyal Sin, która posługiwała się pseudonimem Angel. Agencja Reutera przekazała, że dziewczyna została postrzelona w głowę. W czasie protestu 3 marca, w dniu śmierci, miała na sobie koszulkę z napisem "Wszystko będzie dobrze". Nastolatka szybko stała się symbolem walki kraju o demokrację, jej wizerunek był widoczny na transparentach podczas protestów, a także udostępniany w internecie. - Będziemy walczyć do końca, nigdy się nie cofniemy, nie będziemy się bać - powiedział jej przyjaciel Min Htet Oo, który był z Ma Kyal Sin, kiedy zginęła.

"Boję się, ale będziemy walczyć"

Cytowani przez zachodnie agencje świadkowie tragicznych wydarzeń, w trakcie których zginęła Ma Kyal Sin, twierdzili, że policja i żołnierze otworzyli ogień w kierunku protestujących bez "szczególnego ostrzeżenia", dzień po tym, kiedy sąsiednie kraje wezwały juntę do "wykazania się powściągliwością". Był to jeden z najkrwawszych dni protestów przeciwko wojskowemu zamachowi stanu. Siły bezpieczeństwa zabiły wtedy co najmniej 38 osób