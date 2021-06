Eskalacja przemocy w Mjanmie od czasu wojskowego zamachu stanu z 1 lutego pogrążyła kraj w katastrofie praw człowieka - oceniła Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) Michelle Bachelet. - Przywódcy wojskowi są każdy z osobna odpowiedzialni za ten kryzys i muszą być pociągnięci do odpowiedzialności - podkreśliła.

- W ciągu nieco ponad czterech miesięcy Mjanma przeszła drogę od kruchej demokracji do katastrofy w dziedzinie praw człowieka - powiedziała w oświadczeniu Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) Michelle Bachelet w piątek. - Przywódcy wojskowi są każdy z osobna odpowiedzialni za ten kryzys i muszą być pociągnięci do odpowiedzialności - oznajmiła.