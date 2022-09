AP: rządowe helikoptery ostrzelały szkołę i wioskę w Mjanmie, są zabici i ranni

Helikoptery rządu Mjanmy ostrzelały szkołę i wioskę na północy kraju - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na zarządcę zaatakowanej placówki. W wyniku ataku zginęło 13 osób, w tym siedmioro dzieci. Gdy atak ustał, na teren klasztoru wkroczyło około 80 żołnierzy, strzelając do budynków. Zarządzająca szkołą kobieta przekazała, że widziała rannych uczniów, w tym niektórych ciężko rannych.

Zarządzająca placówką Mar Mar powiedziała, że próbowała zabrać uczniów do bezpiecznych kryjówek na parterze budynku, gdy dwa z czterech śmigłowców Mi-35 latających nad wioską zaczęły strzelać z karabinów maszynowych do szkoły znajdującej się wewnątrz kompleksu wiejskiego klasztoru buddyjskiego.

"Przez godzinę strzelali do kompleksu z powietrza"

- Uczniowie nie zrobili niczego złego, nigdy nie sądziłam, że będzie się do nich strzelać z karabinów maszynowych - powiedziała Mar Mar. - Przez godzinę strzelali do kompleksu z powietrza. Nie zaprzestali tego nawet na minutę. Jedyne, co mogliśmy wtedy robić, to powtarzać buddyjskie mantry - dodała.