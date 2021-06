Przywódca junty leci do Moskwy. "Za otwartymi ramionami Rosji może kryć się szersza kalkulacja"

Generał Min Aung Hlaing weźmie udział w moskiewskiej konferencji bezpieczeństwa międzynarodowego w dniach 22-24 czerwca w Moskwie - poinformowała w niedzielę stacja MRTV. Więcej szczegółów nie przekazała. Agencja Reutera przypomniała, że od czasu objęcia władzy w Mjanmie w wyniku puczu generał wyjechał za granicę jedynie w kwietniu, by wziąć udział w regionalnym szczycie zorganizowanym przez Indonezję.

W Rosji rządowa "Rossijskaja Gazieta" pisała, że udział w tegorocznej konferencji potwierdziło ponad 600 delegatów z ponad 100 krajów. Przedstawiciel rosyjskiego ministerstwa obrony generał Jewgienij Iljin mówił, że w tym roku Rosja zaprosiła do rozmów szefów resortów obrony 119 krajów, w tym tych państw, które "zamroziły współpracę z Rosjanami".

17 czerwca portal Nikkei Asia napisał o wizycie do Moskwy dowódcy sił powietrznych Mjanmy generała Maung Maung Kyawy. "Była to wskazówka dla junty, że rosyjska broń popłynie do kraju Azji Południowo-Wschodniej. Gest ten był również demonstracją nieposłuszeństwa Rosji, która nadal lekceważy zachodnie rządy, oburzone w związku z puczem i represjami dokonywanymi przez juntę w Mjanmie" - przekazał Nikkei Asia.