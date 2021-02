Generał broni puczu, zapowiada nowe wybory. Tysiące protestujących na ulicach

W pierwszym przemówieniu telewizyjnym od czasu puczu w Mjanmie główny dowódca armii, stojący na czele junty generał Min Aung Hlaing bronił działań wojska, które przejęło w władzę w kraju. W wielu miastach kraju doszło do masowych wystąpień obywateli przeciwko rządom wojska.

W wystąpieniu nadanym przez należącą do armii telewizję Myawaddy TV generał przekonywał również, że obecna sytuacja w kraju różni się od tych z 1962 i 1988 roku, gdy wojskowe zamachy stanu dawały początek dekadom represyjnej dyktatury wojska - przekazał portal magazynu "Frontier Myanmar".

Mieszkańcy protestują przeciw juncie

Wojskowe władze utrudniają też dostęp do internetu i starają się zablokować serwisy społecznościowe, za pomocą których niezadowoleni mieszkańcy organizują się i nawołują do strajków. Na niektórych obszarach armia wprowadziła godzinę policyjną obowiązującą od godziny 20 do 4 rano - podał dziennik "Myanmar Times".