W kajdankach, bici pięściami, okładani pałką. Tak demonstrantów traktuje birmańska policja

Protesty w Mjanmie (Birmie) po puczu wojskowym są brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa. W piątek w Rangunie siły porządkowe zatrzymały co najmniej 10 osób podczas usuwania barykady. Na nagraniu widać, jak zatrzymani w kajdankach odprowadzani są do pojazdów służb. Jeden z nich jest wielokrotnie okładany pięściami i pałkami.

Siły bezpieczeństwa w Mjanmie brutalnie tłumią masowe protesty przeciwko zamachowi stanu z 1 lutego, w wyniku którego birmańska armia obaliła demokratycznie wybrany rząd i przejęła władzę. W piątek w Rangunie służby zatrzymały co najmniej 10 osób, gdy likwidowały utworzoną przez demonstrujących barykadę.

Nagranie, do którego dotarł Reuters, pokazuje mężczyzn odprowadzanych przez kilku funkcjonariuszy do ciężarówek i innych pojazdów służb. Jeden z protestujących, mimo że nie widać, by stawiał opór, wielokrotnie jest uderzany pałkami i pięściami.