Zdjęcia przywódcy junty płoną na ulicach Mjanmy

Protesty i represje po puczu

MSZ zakwestionowało te liczby w oświadczeniu opublikowanym w sobotę. Określiło je jako "nieweryfikowalne", ale nie podało własnych szacunków ani co do ofiar śmiertelnych ani co do zatrzymań. Setki więźniów zostały uwolnione w tym tygodniu - podał Reuters.