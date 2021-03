Prawnicy o stanie aresztowanej Aung San Suu Kyi

Mecenas Min Min Soe, która należy do zespołu prawników reprezentujących Suu Kyi, powiedziała agencji Reutera, że zatrzymana noblistka chciała spotkać się ze swoimi obrońcami w więzieniu osobiście.

Protesty przeciwko juncie

Suu Kyi została aresztowana w tym samym dniu, w którym wojsko przejęło władzę. Postawiono jej zarzuty posiadania sześciu nielegalnie sprowadzonych do kraju krótkofalówek oraz złamania restrykcji związanych z epidemią COVID-19. Oba te zarzuty zagrożone są karą trzech lat więzienia.

Tłumienie protestów

Siły bezpieczeństwa brutalnie tłumią trwające od lutego protesty w Mjanmie i wielokrotnie strzelały do ich uczestników ostrą amunicją. Według Związku Pomocy Więźniom Politycznym (AAPP) od zamachu stanu zabitych zostało co najmniej 521 demonstrantów, w tym 141 w minioną sobotę - był to najkrwawszy dzień zamieszek.