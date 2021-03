Giną od kul, ale nie zamierzają ustąpić. "Musimy walczyć aż do upadku junty"

Pół tysiąca zabitych cywilów, w tym nastolatkowie i dzieci, setki zaginionych - to według aktywistów dotychczasowy bilans represji junty, która w lutym dokonała w Mjanmie zamachu stanu. Protestujący nie zamierzają jednak ustąpić. "Musimy walczyć aż do upadku junty" - zapowiadają.

Według birmańskiego portalu Myanmar Now w sobotę co najmniej 114 osób zginęło wskutek rozprawienia się sił bezpieczeństwa z manifestantami sprzeciwiającymi się obaleniu przez juntę legalnie wybranego rządu na czele z wieloletnią dysydentką i noblistką Aung San Suu Kyi. Wśród ofiar śmiertelnych było kilkoro dzieci poniżej 16. roku życia.

"Strzelają do nas jak do ptaków czy kur, nawet w naszych domach" - agencja Reutera cytuje słowa jednego z protestujących w mieście Mjingjan, gdzie siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej dwie osoby. "Ale mimo to będziemy protestować, musimy walczyć, aż do upadku junty" - mówił mężczyzna.