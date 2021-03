Od początku lutego w Mjanmie zginęło co najmniej 149 osób

Od zamachu stanu dokonanego 1 lutego w Mjanmie zginęło co najmniej 149 osób. Siły bezpieczeństwa używają przeciwko demonstrantom i osobom postronnym ostrej amunicji - powiedziała rzeczniczka wysokiego komisarza do spraw praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych Ravina Shamdasani.

Ravina Shamdasani apelowała podczas wtorkowej konferencji w Genewie do junty birmańskiej, żeby "przestała zabijać i zatrzymywać demonstrantów". Dodała, że od początku lutego w Mjanmie (Birmie) aresztowano około 37 dziennikarzy. 19 osób wciąż pozostaje zatrzymanych a pięć zmarło w areszcie.

Na przedmieściach Rangunu w niedzielę doszło do największego rozlewu krwi od czasu przejęcia rządów przez juntę. Zginęło tam co najmniej 37 osób. Demonstranci atakowali i podpalali fabryki należące do chińskich inwestorów. Wielu Birmańczyków zarzuca komunistycznym władzom Chińskiej Republiki Ludowej, że wspierają juntę.