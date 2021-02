Policja otworzyła ogień do pokojowych manifestantów. Nie żyje kobieta

W sobotę w Munywie w prowincji Sikong na zachodzie kraju doszło do starć demonstrantów z policją. Protestujący zostali okrążeni, co uniemożliwiło im ucieczkę. Trzy niezależne portale społecznościowe podały informację o zastrzeleniu tam kobiety. Policja nie potwierdziła na razie tych doniesień.

Protesty w największych miastach, dziesiątki zatrzymanych

We wszystkich birmańskich miastach policja od rana w sobotę starała się nie dopuścić do powstawania zgromadzeń. Mimo to w dawnej stolicy kraju Rangunie oraz w Mandalaj protestujący dotarli do centrum, gdzie wnosili antyrządowe okrzyki i śpiewali pieśni. Policja użyła gazu łzawiącego i granatów hukowych dla rozproszenia tłumów. Funkcjonariusze strzelali w powietrze. Aresztowano kilkadziesiąt osób, w tym - wielu dziennikarzy.