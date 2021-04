"Geopolityczna rywalizacja w Mjanmie sprawi, że trudno będzie znaleźć płaszczyznę porozumienia"

"Świat patrzy z przerażeniem"

"Świat patrzy z przerażeniem, jak armia stosuje przemoc wobec własnego narodu" - zaznaczył Borrell. Chiny i Rosja są odpowiednio pierwszym i drugim największym dostawcą broni do Birmy i utrzymują kontakty z wojskowymi z tego kraju - zwraca uwagę agencja Reutera.

W zeszłym tygodniu RB ONZ wezwała do uwolnienia Suu Kyi i innych osób przetrzymywanych przez juntę, ale nie potępiła zamachu stanu. UE przygotowuje nowe sankcje na osoby i firmy należące do birmańskiej armii. W marcu UE uzgodniła pierwszy pakiet sankcji na 11 osób powiązanych z puczem, w tym na naczelnego dowódcę sił zbrojnych. Chociaż wpływy gospodarcze UE w Birmie są stosunkowo niewielkie, Borrell zapewnił, że Unia może zaoferować zwiększenie więzi gospodarczych z tym krajem, jeśli zostanie tam przywrócona demokracja. Jak dodał, mogłoby to obejmować więcej handlu i inwestycji. W 2019 roku bezpośrednie inwestycje UE w Birmie wyniosły 700 mln dolarów, podczas gdy Chin - 19 mld dolarów.