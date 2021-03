Ekspert ONZ apeluje o objęcie sankcjami wojskowej junty

Protesty w Mjanmie

Nad Mandalaj, drugim co do wielkości mieście Mjanmy, w czwartek rano latały wojskowe myśliwce – przekazali mieszkańcy. Uznano to za pokaz siły militarnej reżimu. Mimo zagrożenia przeciwnicy puczu w dalszym ciągu manifestują na ulicach, strajkują i wzywają do uwolnienia demokratycznie wybranej przywódczyni kraju Aung San Suu Kyi.