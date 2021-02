"Strzelanie do pokojowych demonstrantów jest nie do przyjęcia. Rozważymy dalsze działania"

"Stoimy po stronie mieszkańców Birmy, jesteśmy głęboko zaniepokojeni" - napisał rzecznik Departamentu Stanu USA w reakcji na brutalne tłumienie protestów przeciw rządom wojskowym w Mjanmie. "Rozważymy dalsze działania przeciwko tym, którzy miażdżą demokrację i duszą sprzeciw" - zapowiedział minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab. Jak zaznaczył, "strzelanie do pokojowych demonstrantów w Birmie jest nie do przyjęcia".

Dwie osoby zginęły w sobotę w Mandalaj, drugim co do wielkości mieście Mjanmy (dawna Birma), kiedy policja i wojsko otworzyło ogień, by rozproszyć protesty przeciwko wojskowemu zamachowi stanu 1 lutego.