Wielkanocna odsłona buntu. Dekorują pisanki antyrządowymi hasłami

Służby krwawo rozprawiają się z demonstrantami. Związek Pomocy Więźniom Politycznym (AAPP) poinformował, że do soboty liczba zabitych cywilów od czasu zamachu stanu wzrosła do 557.

Antyrządowe hasła na pisankach

Demonstrujący wyrażają swój sprzeciw wobec junty wojskowej także w czasie świąt, dekorując wielkanocne pisanki antyrządowymi hasłami i symbolami. Efekty swojej twórczości Birmańczycy pokazują na ulicznych manifestacjach i w mediach społecznościowych. "Wiosenna rewolucja", "Musimy zwyciężyć" czy "Wynocha MAH" – to niektóre z napisów widocznych na pisankach podczas protestu w Rangunie. Ostatnie hasło to nawiązanie do Min Aung Hlainga (MAH), przywódcy junty wojskowej.

- Jestem buddystą, ale dołączyłem do kampanii, ponieważ jajka są łatwo dostępne. Spędziłem prawie godzinę, dekorując moje pisanki – powiedział mieszkaniec Rangunu. Jak dodał, modli się "by w Mjanmie powróciła demokracja".

Protesty w Wielkanoc

W Mandalaju, drugim co do wielkości mieście kraju, w niedzielę protestowało kilka tysięcy ludzi, zanim rozproszyli ich policjanci i żołnierze. Protestujący zgromadzili się również w kilku innych miastach. Według lokalnych mediów siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do tłumu protestujących w mieście Pyinmana, zabijając co najmniej jedną osobę.