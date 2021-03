Nie żyje 140 osób, w tym dzieci. "Strzelają do nas jak do ptaków"

W sobotę birmańskie siły bezpieczeństwa kolejny raz otworzyły ogień do prodemokratycznych demonstrantów w różnych częściach Birmy. W całym kraju zginęło 140 osób - informuje miejscowy portal Myanmar Now. Według doniesień wśród ofiar są dzieci. Wielka Brytania, USA i Unia Europejska ostro potępiły działania birmańskiej junty.

"Strzelają do nas jak do ptaków"

Według Myanmar Now w Mandalaj zginęło co najmniej 40 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, a w Rangunie co najmniej 27 osób. Wcześniej donoszono również o śmierci pięcioletniego chłopca w Mandalaj, ale informacje na temat jego losu są sprzeczne - przekazał Reuters. Dodano, że w regionie Sikong zginął trzynastolatek.

- Strzelają do nas jak do ptaków czy kur, nawet w naszych domach - to słowa jednego z protestujących w mieście Mjingjan, gdzie siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej dwie osoby. - Ale mimo tego będziemy protestować (...) musimy walczyć, aż do upadku junty - zaznacza mężczyzna, cytowany przez agencję Reutera.