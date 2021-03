Walka o demokrację "wkracza w mroczniejszą fazę". Czarne flagi nad barykadami

Reuters: cztery ofiary protestów

Jak podało w czwartek birmańskie Stowarzyszenie Pomocy Więźniom Politycznym (AAPP), od początku protestów w starciach z siłami bezpieczeństwa zginęło już co najmniej 320 osób. Według organizacji co najmniej 25 procent zabitych zginęło od strzału w głowę, co budzi podejrzenia, że ich śmierć nie była wypadkiem, a siły bezpieczeństwa strzelały, by zabić. Agencja Reutera zaznaczyła, że nie jest w stanie zweryfikować tych danych.