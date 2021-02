Kampania nieposłuszeństwa przybiera na sile. Obalona przywódczyni usłyszała kolejne zarzuty

Przeciwnicy wojskowego zamachu stanu w Mjanmie (Birmie) we wtorek ponownie wyszli na ulice. W Rangunie, największym mieście kraju, zebrali się tradycyjnie w pobliżu głównego kampusu uniwersyteckiego oraz przed bankiem centralnym, zachęcając pracowników tej instytucji, by przyłączyli się do akcji protestacyjnej.