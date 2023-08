"Kraj, który bombarduje własny naród". "NYT": nasila się kampania terroru

W Mjanmie nasila się niszczycielska i masowa kampania przemocy - informuje gazeta "New York Times" w reportażu po ponad dwóch latach od wojskowego puczu w tym kraju. Wojsko ma coraz intensywniej bombardować wioski i miasteczka, a zdecydowana większość ofiar to ludność cywilna.

W swoim obszernym reportażu, opublikowanym 31 lipca, "New York Times" opisuje, jak ta "kampania terroru" po 2,5-latach przemocy wciąż się nasila. Według dziennika, wojsko w ramach "niszczycielskiej i masowej kampanii przemocy" coraz częściej dokonuje nalotów z powietrza pod pretekstem walki ze zbrojnym ruchem oporu. "W kwietniu, maju i czerwcu odnotowano prawie dwa razy więcej nalotów wojskowych niż w pierwszych trzech miesiącach roku" - wskazał "NYT", nazywając Mjanmę "krajem, który bombarduje własny naród".

Według organizacji pozarządowej Armed Conflict Location & Event Data Project tylko w czerwcu odnotowano ponad 40 nalotów wojskowych, najwięcej w tym roku. Ale także w poprzednich miesiącach odnotowywano ok. 30 nalotów, czyli więcej niż w poprzednich latach konfliktu. "Większość nalotów ma miejsce na terenach zajętych przez opozycję" - zaznacza "NYT".

Wiele wskazuje jednak na to, że celem nalotów są nie tylko miejsca, które junta uznaje za powiązane z ruchem oporu, ale również szkoły, szpitale, czy miejsca kultu. Wśród nich m.in. zbombardowany w czerwcu klasztor w wiosce Nyaung Kone. Mieszkańcy wielu zaatakowanych obszarów zapewniali dziennikarzy "NYT", że w ich wioskach nie ma osób walczących w ruchu oporu, choć gazeta przyznaje, że nie da się tych twierdzeń jednoznacznie potwierdzić.

Wojna domowa w Mjanmie

Dziennikarze "NYT" dotarli do wielu ofiar trwającego konfliktu. - Dopóki dyktatura wojskowa nie zostanie obalona, dręczy nas niepewność, że każdego dnia nasze życie może się skończyć - mówi 25-letni U Maung Maung, który w lutym został ranny podczas ucieczki przed nalotem. W nalotach ranna została także 40-letnia Ngun Hoi, na skutek czego jest dziś przykuta do szpitalnego łóżka. Kobieta przyznaje, że przed wojskowymi bombardowaniami uciekała wielokrotnie, co jest "powszechnym doświadczeniem w Mjanmie".