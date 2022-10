Atak wojskowej junty w Mjanmie. Doniesienia o śmierci kilkudziesięciu osób

czytaj dalej

Broni jądrowej w Europie może użyć tylko zwierzchnik rosyjskiego ministra - Władimir Putin - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W ten sposób odniósł się do twierdzeń ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, jakoby Ukraina przygotowywała się do użycia tak zwanej brudnej bomby, powodującej skażenie radioaktywne. "Każdego dnia armia ukraińska wyzwala naszą ziemię od rosyjskiego brudu. Pomysł 'brudnej bomby' jest dla nas odrażający" - skomentował ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Zaprosił do Ukrainy misje monitorujące ONZ i MAEA.