"Głębokie zaniepokojenie sytuacją". Liderzy apelują o zakończenie przemocy w Mjanmie

Liderzy państw Azji Południowo-Wschodniej, którzy spotkali się w sobotę na szczycie ASEAN, wezwali przywódcę birmańskiej junty do zakończenia przemocy wobec cywilów w Mjanmie, wypuszczenia więźniów politycznych i zapewnienia dostępu do kraju pogrążonego w chaosie. Według niezależnych organizacji od początku protestów przeciwko zamachowi stanu siły bezpieczeństwa zabiły tam co najmniej 745 osób.

"Głębokie zaniepokojenie"

"Jedna ze stron dopuszcza się przemocy i jest to armia"

Jednak część regionalnych analityków widzi zaangażowanie wojska w rozmowy jako pragmatyczny krok. - Rzeczywistość wygląda tak, że jedna ze stron dopuszcza się przemocy i jest to armia, dlatego właśnie armia została wezwana na spotkanie. W żadnym wypadku nie jest to uznanie prawowitości wojskowego reżimu - powiedział agencji Associated Press Evan Laksamana, analityk w indonezyjskim think tanku Centre for Strategic and International Studies. Jak dodał, może to być początek procesu, który pozwoli na zaangażowanie w dialog wszystkich stron sporu.