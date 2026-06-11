Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

"A to mężczyźni też grają w piłkę?". Czy tym razem zarażą się futbolem?

Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Amerykańscy piłkarze podczas mistrzostw świata 1994 rozgrywanych w USA. Od lewej: Alexi Lalas, Marcelo Balboa, Sorber, Paul Caligiuri
Amerykańscy piłkarze podczas mistrzostw świata 1994 rozgrywanych w USA. Od lewej: Alexi Lalas, Marcelo Balboa, Sorber, Paul Caligiuri
Źródło zdj. gł.: Getty Images
32 lata temu, kiedy Stany Zjednoczone po raz pierwszy gościły mistrzostwa świata, piłkarsko były wzloty, upadki, dramatyczne historie, popkulturowa otoczka, ale USA w futbolu się nie zakochały. Teraz czas na podejście numer dwa. W Ameryce Północnej wszystko ma być "naj", ale czy na pewno będzie "najlepiej"?Artykuł dostępny w subskrypcji

Właśnie wybiło południe. Upał jak diabli. Na trybunach stadionu Rose Bowl w kalifornijskiej Pasadenie prawie sto tysięcy ludzi. Za chwilę na murawę wybiegną Brazylijczycy i Włosi, by rozegrać finał mistrzostw świata. Ale zanim to nastąpi, na chwilę pojawia się na niej król futbolu Pele, a publiczność czaruje będąca u szczytu popularności Whitney Houston. Przy dźwiękach hitu "I Wanna Dance with Somebody" kibice oczekują na decydujące starcie.

17 lipca 1994 roku przeszedł do historii futbolu, ale też zapisał się jako element popkulturowego dziedzictwa mundialu. Ostatni wówczas akt wielkiej operacji o nazwie "ekspansja piłki nożnej do USA", która zaczęła się na długo przed turniejem.

Symboliczne, że mecz odbywał się zaledwie 30 kilometrów od Hollywood, światowej stolicy kina. I chociaż samo widowisko nie było może jak wybity film, to miało dramatyczne zakończenie, godne solidnego dreszczowca. Rozstrzygnięte na korzyść Brazylii dopiero po 120 minutach, po raz pierwszy w historii po rzutach karnych, z historycznymi pudłami Włochów i filmowymi scenami po ostatnim gwizdku.

Teraz czeka nas piłkarski sequel. Kolejne podejście do zarażania Ameryki Północnej futbolem w rozumieniu europejskim. Czy tym razem skończy się happy endem?

Pozostało 83% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie wydarzenia z mundialu 1994 roku zapisały się w historii futbolu?
Czy Ameryka Północna tym razem zakocha się w piłce nożnej?
Jakie wyzwania czekają uczestników mistrzostw świata w 2026 roku?
Dlaczego eksperci są sceptyczni wobec popularyzacji futbolu w USA?
Udostępnij:
Tagi:
Piłka nożnaUSAKanadaMeksykDonald Trump
Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
25 min
Patryk Jaki
PremieraJaki i "Dyzma" w Służbie Więziennej. Za co byłemu wiceministrowi grozi do 10 lat więzienia?
Czarno na białym
Żołnierka USA podczas warty na pokładzie USS McFaul
Atak USA na "wiele celów" w Iranie. Teheran odpowiedział
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki w drodze na spotkanie z przedstawicielami mediów przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Nawrocki poleci na galę UFC, Kierwiński obroniony, Kaczyński przesłuchany
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Plany Sereny pokrzyżowane. Kolejny występ pod znakiem zapytania
EUROSPORT
imageTitle
Zacięta walka o mistrzostwo. Legia wyrównała
EUROSPORT
Burza, noc, piorun
Groźna noc. Są ostrzeżenia drugiego stopnia
METEO
Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym
"Ja ludzi przekonuję od 40 lat, że nie są jedyni na tej planecie"
Polska
Kropka nad i - Magdalena Sroka - Konrad Frysztak
"Prawa strona sceny politycznej niestety nam brunatnieje"
Kropka nad i
Burza, noc, pioruny, Polska
Tu wieczorem słychać grzmoty
METEO
imageTitle
Bukowiecka pokazała moc. Świetny finisz Polki
EUROSPORT
imageTitle
Trudna przeprawa Kowalskiego. Na awans jeszcze popracuje
EUROSPORT
Ulewny deszcz, deszcz, ulewy
Po ulewach może dojść do podtopień
METEO
Fakty po faktach - Jacek Dubois - Kacper Sulowski
"Warto czekać". Pełnomocnik biznesmena o przesłuchaniu Kaczyńskiego w prokuraturze
Polska
Belfast - zamieszki
Zamieszki w Belfaście. Apel do Polaków przebywających w mieście
Świat
Próba przed premierą spektaklu "Urojenia"
"Manifest wolności i niezależności kobiet". Próba przed premierą "Urojeń"
WARSZAWA
imageTitle
Najpierw banda, potem błędy. Kubica wściekły
EUROSPORT
Łukasz Mejza
Mejza z patostreamerem w Sejmie. Jest reakcja
Polska
Powodzie błyskawiczne na Wielkich Równinach zaskoczyły kierowców
Po załamaniu pogody ratowali ludzi z aut i dachów
METEO
pc
Gawkowski o "czerwonych liniach" AI. "Musimy iść z duchem czasu"
BIZNES
Most Poniatowskiego
Tragiczny wypadek przy Moście Poniatowskiego, nie żyje mężczyzna
WARSZAWA
Jacek Dubois
Kaczyński przesłuchany. "Jesteśmy szczęśliwi"
Polska
Opady
Nawet 40 litrów wody. Gdzie będzie lać
METEO
Mężczyźni skakali po zaparkowanych samochodach
Skakali po dachach zaparkowanych aut
WARSZAWA
Donald Trump
Co z porozumieniem USA i Iranu? Trump grozi "bardzo mocnymi" atakami
Świat
Heorhii Tykhyi
Rzecznik MSZ Ukrainy apeluje do Polski
Świat
Kontrabanda w karetce
Powiedziała, że wiezie chorych. W karetce znaleźli coś, o czym nie wspomniała
Rzeszów
EN_01646387_0034 (1)
Tymczasowy areszt dla Leszka Kraskowskiego. Prokuratura tłumaczy, dziennikarze apelują
Polska
Zginęły dwie osoby
Wjechał autem na chodnik, dwie osoby nie żyją
Bardo
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ratusz o efektach nocnej prohibicji
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki zaproszony na galę UFC w Białym Domu
Zespół autorów
Marcin WronaJustyna SochackaFilip Czerwiński
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica