Mistrzostwa świata w Katarze. FIFA odmówiła duńskim piłkarzom trenowania w koszulkach z napisem "prawa człowieka dla każdego"

FIFA odrzuciła prośbę Danii, by piłkarze tego kraju na zbliżających się mistrzostwach świata w piłce nożnej w Katarze mogli trenować w koszulkach z napisem "prawa człowieka dla każdego" - przekazał Duński Związek Piłki Nożnej.

- Otrzymaliśmy dziś wiadomość od FIFA, że koszulki treningowe naszych zawodników, na których widnieje napis ' prawa człowieka dla każdego', zostały odrzucone ze względów technicznych, co jest godne pożałowania - przekazał szef Duńskiego Związku Piłki Nożnej (DBU) Jakob Jensen.

FIFA odmówiła komentarza w tej sprawie. Agencja Reutera zaznaczyła jednak, że przepisy międzynarodowej federacji piłkarskiej stanowią, iż na sprzęcie i strojach drużyn nie mogą znajdować się polityczne, religijne i osobiste hasła. - Uważamy, że przesłanie "praw człowieka dla każdego" jest uniwersalne i nie stanowi politycznego hasła, ale coś, co każdy powinien wspierać - uważa jednak Jensen.

Koszulki reprezentacji Danii na MŚ już po ich prezentacji we wrześniu wzbudziły kontrowersje wśród gospodarzy mundialu. Na czerwonych i białych zestawach niemal niewidoczne jest logo mistrzostw, producenta oraz związku. Poza podstawowymi kolorami przygotowano też komplet czarnych, w których Dania rozegrała mecz Ligi Narodów 22 września z Chorwacją .

Na łamach duńskiego dziennika "Politiken" Morten Lund, dyrektor sponsoringu w firmie Hummel produkującej koszulki dla duńskiej federacji piłkarskiej DBU, wyjaśnił, że "jest to nasz uzgodniony z DBU wkład dla zaznaczenia szacunku dla zagranicznych robotników, którzy ponieśli śmierć podczas budowy stadionów w Katarze i ich rodzin". - Nasze czarne koszulki mają być podróżującym po świecie odpowiednikiem żałobnej opaski - dodał.

Kontrowersje wokół mundialu w Katarze

Mundial w Katarze rozpoczyna się 20 listopada. To impreza, której towarzyszą wielkie kontrowersje. Podczas budowy stadionów zginęło wielu pracowników z Azji. Katarowi zarzuca się brak poszanowania praw człowieka i respektowania praw pracowniczych. Katarczycy oskarżani są również o korupcję.

W tym miesiącu FIFA zaapelowała do uczestników mundialu w Katarze, by w czasie turnieju skupili się na piłce nożnej i nie pozwolili, by wydarzenie sportowe zostało przysłonięte kwestiami politycznymi i ideologicznymi – zaznaczył Reuters.