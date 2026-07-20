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Świat

Gwiazda reprezentacji Hiszpanii świętuje mistrzostwo przy polskim hicie

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Mundial 2026. Alex Baena, Lamine Yamal, Gavi i Aymeric Laporte po finale turnieju
Trump próbował dołączyć do świętujących Hiszpanów
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER
Hiszpańscy piłkarze świętują zwycięstwo w mistrzostwach świata. Grający na pozycji pomocnika Gavi po niedzielnym finale opublikował zdjęcie, do którego dołączył piosenkę Ani Dąbrowskiej.

Po tym, jak Hiszpania pokonała Argentynę 1:0 w finale piłkarskich mistrzostw świata, Gavi zamieścił na Instagramie kilka zdjęć, na których pozuje z pucharem świata sam, z kolegami oraz ze swoją dziewczyną Aną Pelayo. W relacji pokazał m.in. nagranie, na którym widać, jak jego koledzy świętują zwycięstwo śpiewając i tańcząc w busie po meczu. Na jednej z kolejnych 21-letni piłkarz pozuje do fotki między innymi z kolegą z reprezentacji - Markiem Cucurellą. Jako muzyczne tło tej relacji Gavi dołączył "W głowie" - utwór polskiej piosenkarki Ani Dąbrowskiej z płyty "Dla naiwnych marzycieli" z 2016 roku. Jak to się stało?

Aktualnie czytasz: Gwiazda reprezentacji Hiszpanii świętuje mistrzostwo przy polskim hicie
Źródło zdjęcia: instagram.com/pablogavi

Polski utwór hitem wśród kibiców

Skąd hiszpański piłkarz zna utwór artystki z Polski? Jak się okazuje poza granicami naszego kraju nie brakuje fanów futbolu, którzy świetnie kojarzą "W głowie". Pod piosenką na YouTube znajdujemy wiele komentarzy w językach obcych. "Zero procent zrozumienia, 100 procent atmosfery" - ocenił jeden ze słuchaczy. "Piosenka lata" - dodał inny.

Co charakterystyczne większość komentarzy ogranicza się do kilku słów: nazwisko piłkarza lub nazwa klubu, data. O co chodzi? Fragment hitu Dąbrowskiej kilka miesięcy temu zaczął pojawiać się w filmach na TikToku, w których kibice zestawiali swoje stare zdjęcia z nowymi, pokazując, jak pozostają wierni swoim piłkarskim idolom. "W głowie" znajdziemy również w nagraniach popisów najbardziej znanych zawodników na boisku.

Piosenkarka, które jest także autorką kompozycji "W głowie", nie kryła zaskoczenia drugą młodością utworu. - Jestem kompletnie zaskoczona, nie wiem, co się dzieje - przyznała w radiowej Jedynce w maju. - Moja córka, która zna TikToka, jako pierwsza pokazała mi, że ludzie wykorzystują w filmikach moją piosenkę. Fajnie, cieszę się z tego. Choć jest to też dla mnie dosyć dziwne, ponieważ treść utworu nie współgra z tym trendem - dodawała Dąbrowska.

Redagował AM

Źródło: polskieradio.pl, tvn24.pl
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Tagi:
Mundial 2026Piłka nożnaSportMuzykaHiszpania
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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