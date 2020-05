Wygrał wyścig, przez pandemię utknął na Alasce. Muzeum kupiło zabytkowy samolot, którym mistrz wróci do domu

Norweg Thomas Waerner w połowie marca zwyciężył w trwającym kilkanaście dni wyścigu psich zaprzęgów na Alasce. Ze względu na wstrzymanie ruchu lotniczego w związku z pandemią nie mógł wrócić do domu. Teraz specjalnie dla niego i jego 16 psów muzeum lotnictwa kupiło zabytkowy samolot, którym Waerner poleci do Norwegii.

Dzięki zbiórce kibiców i dotacji rządowej, muzeum lotnictwa w Stavanger w Norwegii kupiło 61-letni samolot, który podczas swojego ostatniego lotu przewiezie mistrza i jego psy do domu, a sam pozostanie już ekspozycją.

- To będzie dla mnie wielka przygoda, bo dzisiaj już nikt nie lata śmigłowymi samolotami pasażerskimi nad biegunem północnym. Poza tym maszyna cargo bez foteli jest dla mnie idealna, ponieważ zmęczone bezczynnością psy będą mogły w czasie lotu się wybiegać i spać tak, jak lubią, czyli w ustawionym na pokładzie namiocie - powiedział 47-letni Waerner na antenie telewizji NRK.

Samolot to czterosilnikowy 100-miejscowy Douglas DC-6, wyprodukowany w 1959 roku. W latach 60. latał w barwach norweskiej linii Braathens Safe, transportującej marynarzy na statki norweskich armatorów na całym świecie. W 1971 roku maszyna została sprzedana firmie transportowej z Anchorage na Alasce.

Atrakcyjna oferta dla pilotów

Norweg jeszcze w połowie maja otrzymał wiadomość, że powróci do domu dopiero jesienią, lecz kilka dni później sfinalizowano transakcję i lot planowany jest na połowę czerwca.

- Muzeum przedstawiło jednak atrakcyjną ofertę i proponuje chętnym kilkutygodniowe wczasy all inclusive nad fiordem - wyjaśnił Waerner.

"Na mecie okazało się, że drogi do domu już nie ma"

Podkreślił, że kiedy 7 marca rozpoczynał wyścig, który jest traktowany jako mistrzostwa świata w tej dyscyplinie, wszystko było normalne. - Kiedy zaczynałem wyścig 7 marca, wszystko odbywało się normalnie. Jak go kończyłem 18 marca, wszystko było już zamknięte - nie było szampana ani imprezy powitalnej. Przez 10 dni walczyłem z mrozem dochodzącym do minus 50 stopni, sztormem śnieżnym i zabójczym wiatrem w nieludzkich warunkach. Dopiero na mecie okazało się, że drogi do domu już nie ma, bo świat się właśnie zmienił - powiedział Waerner.