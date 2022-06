Miss Brazylii nie żyje. 27-latka zapadła w śpiączkę po zabiegu usunięcia migdałków

Gleycy Correia przeszła operację wycięcia migdałków pod koniec marca. To jeden z najczęściej przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Uchodzi za dość bezpieczny, u dorosłych wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym. Ale pięć dni po operacji u 27-latki doszło do krwotoku, trafiła więc do prywatnej kliniki w rodzinnym Macaé w południowo-wschodniej Brazylii.