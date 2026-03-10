Logo strona główna
Miny w cieśninie Ormuz? Trump grozi konsekwencjami "na niespotykanym dotąd poziomie"

Prezydent USA Donald Trump
Trump zagroził atakami na irańskie elektrownie w razie blokady cieśniny Ormuz
Źródło: Reuters
Donald Trump zagroził, że jeżeli cieśnina Ormuz została zaminowana, Iran poniesie "konsekwencje militarne na niespotykanym dotąd poziomie". O takim działaniu Teheranu doniosły we wtorek amerykańskie media.

Telewizja CBS News podała, że amerykański wywiad zaobserwował sygnały świadczące o tym, że Iran podejmuje działania, by zaminować cieśninę Ormuz. Według telewizji CNN, proces ten już się rozpoczął.

Prezydent Donald Trump odniósł się do tych doniesień we wpisie na swojej platformie Truth Social.

"Jeśli Iran pozłożył miny w cieśninie Ormuz - a nie dostaliśmy takich informacji - chcemy, aby zostały one NATYCHMIAST usunięte! Jeśli z jakiegokolwiek powodu miny zostały rozłożone i nie zostaną natychmiast usunięte, konsekwencje militarne dla Iranu będą na niespotykanym dotąd poziomie. Jeśli natomiast usuną to, co mogło zostać podłożone, będzie to ogromny krok we właściwym kierunku!" - napisał prezydent USA Donald Trump.

Niedługo później opublikował kolejny wpis. "Z przyjemnością informuję, że w ciągu ostatnich kilku godzin trafiliśmy i całkowicie zniszczyliśmy 10 nieaktywnych kutrów i/lub statków minujących, a kolejne będą wkrótce!" - napisał.

Amerykańskie media o minach w cieśninie

Jak podała stacja CBS News, do umieszczania min Iran używa małych łodzi, a każda z nich może transportować od dwóch do trzech min. Nie ma publicznych informacji na temat tego, jak duże są zapasy min morskich Iranu, na przestrzeni lat szacowało się, że mogą wynosić od dwóch do sześciu tysięcy sztuk. To miny produkcji irańskiej, chińskiej i rosyjskiej.

Od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, czyli od 28 lutego, ruch przez cieśninę Ormuz praktycznie zamarł. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa m.in. około 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej.

Praktyczna blokada tego szlaku przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach.

Gigant naftowy alarmuje w sprawie Cieśniny Ormuz

Gigant naftowy alarmuje w sprawie Cieśniny Ormuz

BIZNES
Trump grozi uderzeniami, które "mogą mieć katastrofalne skutki"

Trump grozi uderzeniami, które "mogą mieć katastrofalne skutki"

pc

"Dalsze utrzymywanie tego stanu może doprowadzić do recesji w skali światowej"

Opracował Adrian Wróbel/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Donald TrumpIranCieśnina Ormuz
