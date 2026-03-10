Miny w cieśninie Ormuz? Trump grozi konsekwencjami "na niespotykanym dotąd poziomie"

Trump zagroził atakami na irańskie elektrownie w razie blokady cieśniny Ormuz Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Telewizja CBS News podała, że amerykański wywiad zaobserwował sygnały świadczące o tym, że Iran podejmuje działania, by zaminować cieśninę Ormuz. Według telewizji CNN, proces ten już się rozpoczął.

Prezydent Donald Trump odniósł się do tych doniesień we wpisie na swojej platformie Truth Social.

"Jeśli Iran pozłożył miny w cieśninie Ormuz - a nie dostaliśmy takich informacji - chcemy, aby zostały one NATYCHMIAST usunięte! Jeśli z jakiegokolwiek powodu miny zostały rozłożone i nie zostaną natychmiast usunięte, konsekwencje militarne dla Iranu będą na niespotykanym dotąd poziomie. Jeśli natomiast usuną to, co mogło zostać podłożone, będzie to ogromny krok we właściwym kierunku!" - napisał prezydent USA Donald Trump.

Niedługo później opublikował kolejny wpis. "Z przyjemnością informuję, że w ciągu ostatnich kilku godzin trafiliśmy i całkowicie zniszczyliśmy 10 nieaktywnych kutrów i/lub statków minujących, a kolejne będą wkrótce!" - napisał.

Amerykańskie media o minach w cieśninie

Jak podała stacja CBS News, do umieszczania min Iran używa małych łodzi, a każda z nich może transportować od dwóch do trzech min. Nie ma publicznych informacji na temat tego, jak duże są zapasy min morskich Iranu, na przestrzeni lat szacowało się, że mogą wynosić od dwóch do sześciu tysięcy sztuk. To miny produkcji irańskiej, chińskiej i rosyjskiej.

Od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, czyli od 28 lutego, ruch przez cieśninę Ormuz praktycznie zamarł. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa m.in. około 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej.

Praktyczna blokada tego szlaku przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach.

OGLĄDAJ: "Dalsze utrzymywanie tego stanu może doprowadzić do recesji w skali światowej" Zobacz cały materiał

Opracował Adrian Wróbel/ads