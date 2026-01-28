Sprawa, która stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa

Ciężki, ciemnozielony, zapinany na mosiężne guziki płaszcz sięgający łydek wyraźnie odróżniał go od podległych mu agentów, ubranych w polowe mundury, kamizelki kuloodporne i kominiarki. Pewny krok, kamienna twarz i krótko przystrzyżone włosy. "Jakby przyniósł do fryzjera zdjęcie (nazistowskiego oficera - red.) Ernsta Roehma" - to komentarz niemieckiego dziennika "Sueddeutsche Zeitung".
Skojarzeń z faszystowską estetyką - i praktykami - było więcej, także wśród amerykańskich komentatorów.
Za sprawą swojego wizerunku i bezwzględnych metod Greg Bovino stał się twarzą brutalnej walki z nielegalną imigracją.