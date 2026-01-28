Logo strona główna
Sprawa, która stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa

Monika Winiarska
Monika Winiarska
Prezydent USA Donald Trump
Zamieszki w Minneapolis po zastrzeleniu 37-latka
Źródło: TVN24/Reuters
Oddelegowanie kontrowersyjnego dowódcy, zmniejszenie obecnej na miejscu liczby agentów i dialog z miejscowymi władzami - to wszystko ma się wydarzyć w targanej protestami Minnesocie. Skąd tak gwałtowna zmiana podejścia amerykańskiej administracji? - Donald Trump zorientował się, że przeszarżował - twierdzi amerykanista Krzysztof Wasilewski. Artykuł dostępny w subskrypcji

Ciężki, ciemnozielony, zapinany na mosiężne guziki płaszcz sięgający łydek wyraźnie odróżniał go od podległych mu agentów, ubranych w polowe mundury, kamizelki kuloodporne i kominiarki. Pewny krok, kamienna twarz i krótko przystrzyżone włosy. "Jakby przyniósł do fryzjera zdjęcie (nazistowskiego oficera - red.) Ernsta Roehma" - to komentarz niemieckiego dziennika "Sueddeutsche Zeitung".

Skojarzeń z faszystowską estetyką - i praktykami - było więcej, także wśród amerykańskich komentatorów.

Za sprawą swojego wizerunku i bezwzględnych metod Greg Bovino stał się twarzą brutalnej walki z nielegalną imigracją.

Greg Bovino
Greg Bovino
Źródło: Benjamin Hanson/Abaca/EPA/PAP
Monika Winiarska
Monika Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
