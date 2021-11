Rządy Wielkiej Brytanii i Ukrainy "nie pragną strategicznie otoczyć czy osłabić Federacji Rosyjskiej"

Rozmowy w sprawie sprzedaży broni

Wcześniej dziennik "The Times" podał, że brytyjski rząd prowadzi rozmowy z Ukrainą w sprawie sprzedania jej broni, co byłoby pierwszą taką transakcją między tymi państwami. Według gazety chodzi przede wszystkim o pociski rakietowe Brimstone. Z kolei w niedzielę "Daily Mirror" ujawnił, że grupa zadaniowa brytyjskich sił zbrojnych, licząca do 600 żołnierzy, jest w gotowości do rozmieszczenia na Ukrainie w związku z obawami, że rosyjskie wojska gromadzące się w pobliżu granicy planują inwazję na ten kraj.