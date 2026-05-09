Co z ewakuacją wycieczkowca? Hiszpańskie władze o szczegółach operacji
Jak przekazała ministra zdrowia Hiszpanii Monica Garcia Gómez, cytowana przez agencję Reuters, statek wycieczkowy, na którego pokładzie doszło do zakażenia hantawirusem, przypłynie do portu na Teneryfie w niedzielę, między godziną 16.00 a 18.00 czasu lokalnego. Oczekuje się, że w pierwszej kolejności pokład opuszczą obywatele Hiszpanii.
Szefowa resortu zdrowia poinformowała również, że ciało 70-latka, który zmarł w wyniku zakażenia wirusem, pozostanie na pokładzie i zostanie przetransportowane do Holandii, skąd pochodził mężczyzna. Tam statek przejdzie dezynfekcję.
Według agecji Reuters ministra podkreśliła, że ryzyko zakażenia dla ogółu populacji pozostaje niskie.
Szef hiszpańskiego MSW Fernando Grande-Marlaska przekazał natomiast, że Niemcy, Francja, Belgia, Irlandia i Holandia potwierdziły, że wyślą samoloty w celu ewakuacji swoich obywateli znajdujących się na statku.
Minister dodał, że w celu ewakuacji pozostałych pasażerów dwa samoloty wyśle również Unia Europejska. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania potwierdziły z kolei, że przygotowują samoloty oraz plany awaryjne dla obywateli spoza UE, których państwa nie mogły zapewnić transportu lotniczego.
