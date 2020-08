"Dwie nowe szczepionki" przeciw grypie trafiły na listę leków refundowanych

Na najnowszej, wrześniowej liście refundacyjnej znalazły się między innymi szczepionki przeciw grypie - donosowa dla dzieci od 3 do 5 lat i iniekcyjna dla dorosłych do 65 lat, chorujących na przewlekłe schorzenia - poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. - To są dwie nowe szczepionki - sprecyzował.

- Na listę refundacyjną wchodzą nowe szczepionki dla pacjentów, by przeciwdziałać grypie. To są dwie nowe szczepionki. Donosowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Będzie ona w połowie refundowana. Dodatkowo szczepionka dla dorosłych, do 65. roku życia z chorobami współistniejącymi, na przykład z chorobami metabolicznymi, kardiologicznymi, oddechowymi, po transplantacjach i dla kobiet w ciąży - wyjaśnił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.